Reconocen labores del consulado

Una excelente atención a quienes acuden a tramitar diversos servicios, es la que brindan en el consulado mexicano acreditado en la ciudad de McAllen Texas.

A diferencia de las oficinas de Enlace Municipal para el tramite de la Visa Laser que se localiza en la vecina ciudad de Reynosa, la cita vía internet en la pagina para el lado americano a través del consulado es más rápida y efectiva.

La pagina de enlace generalmente no se puede agendar una fecha y cita, en virtud de que no hay fechas próximas disponibles cuando se ingresa al sitio oficial.

Para agendar una fecha en línea a través de los servicios del consulado en este caso en McAllen Texas, inclusive si llega más temprano se le atiende con mayor prontitud, y no necesariamente tiene que esperar el horario indicado.

Personal que ahí trabajan refieren que lo más importante es escuchar, atender y servir al ciudadano mexicano que acude a realizar alguno de los tramites que ofrecen.