Cerrarán tianguis de La Feria

Tianguistas ubicados sobre la avenida Francisco I. Madero, de esta ciudad, comenzarán el desmonte de sus puestos, que se tiene programado para las próximas semanas, según lo dieron a conocer los propios comerciantes.

"Nuestro dirigente sindical nos comunicó sobre el desarmado del tianguis en fechas muy cercanas, ya que nos informaron que el terreno que actualmente ocupamos se vendió y el propietario necesita que desalojemos para que pueda construir un centro comercial", afirmó uno de los comerciantes.

Dijo que saben que no tienen otra opción que retirarse, pues saben que por ser de un particular no hay autoridad que pueda ayudarles a permanecer en ese sitio, aunque algunos consideran extender su estadía hasta que se les solicite la retirada por medio de algún documento.

"Nuestros dirigentes nos exhortan a que estemos unidos, que no caigamos en pánico, pues es nuestro medio de subsistencia; nos han llamado a buscar otro espacio dónde trabajar, un buen lugar dónde continuar con nuestras actividades comerciales".





... Otros apenas y subsisten

Nuevo Progreso, Tam.- En la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, a pesar de las adversidades que afrontan los vendedores, ya que no son las ventas de años pasados, continúan subsistiendo.

La calle conocida como "Los Agachados" que se localiza a una cuadra del puente internacional Las Flores, el número de vendedores de alimentos, como tacos y tortas, continúa creciendo.

Para la gente del Valle de Texas por más de una década continúa siendo uno de los lugares de preferencia, en donde encuentran hasta los tradicionales elotes.