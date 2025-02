Tres días sin clases en primaria de Río Bravo por falta de luz

Padres de familia de la primaria Niños Héroes, ubicada en la colonia Monterreal, reportaron este viernes la suspensión de clases por tercer día consecutivo debido a una falla en el suministro eléctrico, lo que ha generado complicaciones para quienes trabajan y dependen del horario escolar para dejar a sus hijos en un entorno seguro.

Daniela, madre de familia, alertó a este medio sobre la situación y denunció la falta de comunicación por parte de las autoridades del plantel.

"En la primaria Niños Héroes de Monterreal no hay luz desde el miércoles y seguimos sin clases. No nos han informado nada ni hay comunicación. Muchos padres trabajamos y enviamos a nuestros hijos en transporte escolar, pero nos enteramos del problema hasta después de las 7 de la mañana, cuando ya han salido de casa", expresó.

También señaló la falta de respuesta por parte de la directora del plantel, Claudia Iveth Samaniego. "No hay buena comunicación con la directora. Queremos saber si van a solucionar el problema de la luz o no. En los grupos de WhatsApp no avisan nada porque ella no informa", reclamó.

Debido a la falla eléctrica, la escuela permanece cerrada en ambos turnos sin que hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haya dado una respuesta.

Por las noches, el plantel queda completamente a oscuras, lo que lo convierte en un blanco fácil para robos y actos vandálicos, poniendo en riesgo el patrimonio escolar que los padres han construido con sus aportaciones.