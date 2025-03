En la secundaria número 3: Alumnos sin clases por paro y corte de pelo

Alumnos de Secundaria General número 3 vieron suspendidas las clases los días jueves 20 y viernes 21 del presente mes por los paros magisteriales que realizan los trabajadores de la educación, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Por desgracia, otros alumnos del plantel, prácticamente, no tuvieron clases casi toda la semana, en virtud de que el lunes 17 fue festivo y los días martes 18 y miércoles 19 no se les permitió la entrada a la institución bajo el argumento de que el corte de pelo no era el permitido.

Madre de familia de nombre Maritza dio a conocer esta situación, la cual dejó sin clases a su hijo “En la secundaria 3 fuimos dejar a nuestros hijos y resulta que apenas llega uno a la casa y le hablan para que pasen por los niños por el pelo.

Últimamente ha habido mucha discriminación; en lo personal yo he teniendo que ir a hablar con los maestros porque si no es una cosa es otra que les molesta de mi hijo; yo entiendo y sé lo que yo tengo, pero a veces se pasan.

El detalle es que voy por mi hijo y veo a muchos niños que vienen caminando de ahí, entonces le pregunto yo a mi hijo y me dice ‘amá nos dijeron que se fueran como pudieran’; eso para mi ver es una irresponsabilidad, porque uno va y los deja para que lleguen seguros y, ¿ qué hacen?, echarlos así nomás”, fustigó.

Se buscó a las autoridades del plantel para conocer la posición del director Felipe Reyna, pero este viernes 21 continuaban cerradas las instalaciones de la Secundaria General número 3, debido a que algunos de los maestros acudirían a la marcha estatal contra la reforma de 2007 en Ciudad Victoria.