Alcalde de Río Bravo advierte desalojo inmediato a invasores de terrenos

Río Bravo, Tam.- La tarde de este miércoles, en un comunicado emitido por el Presidente Municipal, Miguel Ángel Almaraz, se solicitó de la manera más atenta a todas las personas (paracaidistas) que han invadido las orillas del dren, que se retiren de manera inmediata.

El edil riobravense, hizo un llamado ante los hechos ocurridos la madrugada y durante el día, cuando decenas de personas se posesionaron de manera ilegal de esos terrenos y advirtió que el retiro voluntario es la mejor forma de evitar problemas con las autoridades competentes.

"Esto es una avenida, no es algo que hicimos para viviendas. Se van a beneficiar todas las colonias de Río Bravo de esa zona y no es justo que por unas decenas de personas que quieren robarse esos terrenos, que son del municipio y que además están violando la ley. Los invito a que se retiren hoy, no les vamos a dar más tiempo, solo tienen hoy."

El alcalde fue contundente al señalar que, de lo contrario, este jueves actuarán con todo el rigor de la ley contra aquellos que insistan en continuar con esa actitud ilegal.

"Se puede observar que muchas de esas personas tienen vehículos de modelos recientes. Es gente que tiene capacidad económica, pero la avaricia de tomar terrenos y abusar, pensando en violentar la ley, no se los vamos a permitir."

Es importante mencionar que, durante este proceso, algunas personas acordonaron predios, aprovechando los trabajos de limpieza que lleva a cabo el Municipio para beneficiarse personalmente.