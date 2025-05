Explotan transformadores

Conforme se acerca el verano, las temperaturas se incrementan y sobrepasan los 40 grados centígrados, lo que aumenta la demanda de electricidad para aires acondicionados, refrigeradores y dispensadores de agua frío o hielo, situación que pone al límite las líneas de conducción y otros elementos del tendido eléctrico.

Cuchillas y transformadores también se tornan al rojo vivo por el exceso de consumo, y si a eso se le suma la sobrecarga de servicios irregulares ("diablitos"), se tiene un cóctel explosivo.

En dos sectores de Río Bravo se reportan sendos postes que se encuentra haciendo cortocircuito, o bien, emitiendo explosiones en sus respectivos transformadores.

Vecinos de colonia 10 de Noviembre, en Nuevo Progreso, reportaron poste ubicado en callejón que explotó la pasada noche, indicaron Gilberto Bravo y Nelson Martínez.

En fraccionamiento Azteca, calle Anáhuac, residentes reportan otro poste que presenta afectaciones, en este caso por el crecimiento de brazos y ramas de árboles

ACORDONAN, PERO NO RESUELVEN

Elvia Magaly Navarro, residente del fraccionamiento Azteca, expuso la situación que ahí prevalece:

"Así pasará en la esquina de mi casa si no vienen a cambiar el poste; está haciendo corto con el árbol que yo tengo, nomás vinieron y acordonaron el lugar los bomberos, pero se reportó desde el viernes, primero a los bomberos, luego a la CFE y luego a Protección Civil; dijeron que estuviera al pendiente con el aire que está, los cables son de alta atención y es un peligro se está ladeando más el poste.

La muchacha que me atendió de la CFE me dijo que no era de ellos, que era de Servicios Primarios porque ese poste era de alumbrado. Se hizo el reporte a Servicios Primarios, mandaron de nuevo a los bomberos, volvieron a decir que era de CFE, dijeron que era muy peligroso, que ellos pasarían el reporte, que estuviera al pendiente, el lunes sin falta vendrían y nada, ya los cables están más colgados", explicó.