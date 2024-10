Centro de Salud de Nuevo Progreso carece de personal del IMSS Bienestar

Río Bravo, Tam.- En el centro de Salud de la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso aún no se ha asignado a personal médico para el IMSS Bienestar, para que los fines de semana se puedan ofrecer lo que son las consultas médicas.

Sobre lo anterior fue abordado por este medio de comunicación el doctor Luis Gómez, director del Centro de Salud, quien a previas preguntas dijo que no se ha extendido la consulta los sábados y domingos hasta el momento, pues no se ha dispuesto de personal para que no solamente atienda los miércoles, jueves y viernes por la tarde, sino también fines de semana permanezca abierta a la población la institución de salud.

Por el momento sólo se atiende y ofrecen los servicios de salud de lunes a viernes en horario de las 8:00 a las 15:00 horas, pero en cuanto se envíe personal del IMSS Bienestar seguramente ya se estará en condiciones de extender los servicios durante los fines de semana.