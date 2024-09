Protestan los padres de familia: Piden seguridad en primaria por robos

Luego de que trascendiera el intento de robo de una niña de primaria Nissan 79, a manos de un adulto del sexo masculino la tarde del martes, este jueves madres de familia fustigaron la falta de seguridad en ese plantel.

Ubicada en el fraccionamiento Satélite, la primaria Nissan ha sido objeto de innumerables señalamientos por falta de seguridad, por lo menos en el turno vespertino. “Queremos si puede venir a checar un caso que paso ayer, se querían llevar una niña y hay testigos”, dijo la madre de familia Mariela Morales, quien se dirigió al reportero para dar a conocer esta situación.

“Las mamás que entregan lonche a la hora del recreo y un maestro de tercero”, fueron testigos “en la primaria Nissan 79 de la Satélite”, pero “la maestra (directora) nos dice que solo son chismes, pero hay testigos, queremos que vengan por favor a checar este caso ya que tenemos miedo por nuestros niños, añadió a la vez que señalaba uno de los factores de inseguridad:

“Este portón siempre lo tienen abierto, pero como les dijimos hoy lo cerraron, pero siempre está abierto”, por lo que este jueves determinaron “varias mamás (que) no llevaremos a nuestros hijos hoy.

“Ojalá hagan algo al respecto solo exigimos seguridad para nuestros hijos y atención ya que un caso como el del martes, sí es muy grave, el querer robarse una niña y ellos sin hacer nada”, fustigó.

Yañadió “Varias mamás pueden decir los incidentes que han pasado con sus hijos y la maestra no hacé nada, llegar a picarse con un lápiz o unas tijeras, ¿qué explicación tiene?. Ella no da una explicación clara cuando las mamás le preguntan en la hora de entrada ella dice discúlpeme tengo que entrar a dar clases y no se presta para hablar, en hora de salida se va antes y los chicos de servicio social los entregan a los niños y no la vemos excepto ayer que si se quedó a entregar los niños solo porque no nos fuimos de ahí varias mamás nos quedamos en la escuela, yo me quedé en el parque para vigilar el portón que siempre está abierto”, acotó.