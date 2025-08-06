Distrito 026: nuevo terreno para la soya

La cosecha de soya en la región, está en proceso en el norte de Tamaulipas, en especial en el Distrito de Riego 026, que abarca desde Díaz Ordaz hasta Río Bravo.

Debido a que esta demarcación sí contó con plan de riego para cultivos, es que algunos agricultores se aventuraron a sembrar esta oleaginosa, la cual es más rentable a diferencia de otros cultivos.

Sobre el avance de la recolección de soya, la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT) la cual preside Agustín Hernández Cardona dio un avance.

De acuerdo a las cifras que dispone esa unión, la oleaginosa está arrojando un promedio de 5.5 toneladas por hectárea, y la humedad se ubica en 14.7 por ciento.

Por otro lado, el gerente del Fondo de Aseguramiento Satelital, Armando Campos Rico, indicó que en lo que respecta a la pizca de algodón, esta arroja en promedio 2.5 toneladas por hectárea.

Hay que señalar que en el caso del algodón, la casi totalidad de la semilla que se utiliza es de origen transgénico o genéticamente modificada, para superar sequías y plagas.