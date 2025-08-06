Participará riobravense en Parlamento Juvenil

Un joven riobravense destacado, finalmente hará su sueño realidad, de poder representar a la ciudad en lo que será el evento del Parlamento Juvenil por México.

Es un espacio en el que las voces de las y los jóvenes tienen la oportunidad de ser escuchadas en el plano Nacional, y para el que José Alejandro García se prepara para participar.

Con mucho entusiasmo y gratitud, el joven riobravense, externó su agradecimiento a la legisladora federal por el III Distrito, licenciada Casandra de los Santos Flores, por el respaldo que le ha brindado para que pueda ser posible su participación en este importante foro Nacional.

"Gracias, de corazón, diputada, por su valioso apoyo para mi participación en el Parlamento Juvenil por México. Su confianza me inspira a seguir preparándome y representar con orgullo a la juventud riobravense", compartió con emoción.