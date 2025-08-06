Viene de Reynosa para poder vivir de la mendicidad

Con el sol a tope, y temperaturas que oscilan con una sensación térmica entre los 40 a los 42 grados centígrados, mujer discapacitada expone su integridad física en plena avenida ejerciendo la mendicidad al no verse favorecida por ningún programa federal.

Es el caso triste y lamentable el que vive la señora Candelaria Espinosa, quien a diario se traslada de la vecina ciudad de Reynosa a Río Bravo para aposentarse en la avenida principal Francisco I. Madero durante varias horas, solicitando una dádiva.

Entrevistada por el reportero, doña Candelaria, dijo, efectivamente, vivir en la localidad de Reynosa, pero que se traslada a este Municipio, como muchas otras personas más, para pedir una dádiva.

El reloj marcaba las 13:30 horas cuando se encontraba frente a Cinema Azteca, justamente sentada en una silla de ruedas, agregó que ninguna autoridad se ha acercado o ella depende de algún programa federal, tampoco el sistema DIF la está apoyando.