Notifica RFE la entrega de las fotocredenciales

Sobre la puesta en marcha del primer aviso a las y los ciudadanos que tramitaron la credencial hace más de año y medio cuya fecha esta por vencer, explicó el licenciado Rodolfo Báez, vocal del Registro Federal de Electores al reportero en que consiste.

Dijo que esta campaña de notificaciones se enfoca en avisar al ciudadano que realizó el trámite hace más de un año que pase por el plástico teniendo como fecha límite al 28 de febrero del 2023, y es que aún y cuando no detalló al momento la cantidad de credenciales tramitadas, pero no entregadas, refiere que es una lástima no pasar por el plástico por la importancia que tiene en procesos electorales, y como documento oficial.