Revira director de escuela a familias

RÍO BRAVO, Tamps.

Desmiente que en Escuela Secundaria General número 3 Ignacio Manuel Altamirano no se estén atendiendo y resolviendo los problemas que afronta, y aclara que son los mismos padres de familia quienes no acuden a las reuniones, y no cumplen con las aportaciones para el mantenimiento, los que, de paso, se quejan.

Entrevistado sobre lo que está ocurriendo en ese plantel educativo, el profesor Felipe Reyna, detalló lo que verdaderamente está pasando, y en ese contexto afirmó que;

"Los que se quejan, critican, y hablan mal, son los mismos papás que no aportan ni un solo centavo a la escuela, no asisten a las reuniones porque deben, tampoco apoyan las actividades que se realizan para mejoras del plantel, y de paso, hasta quieren formar parte de la mesa directiva".

Aclaró que se trata de los que forman parte de la comunidad escolar, y otra la sociedad de padres de familia, quienes no se dan cuenta de los problemas que se tienen, y de lo que se está haciendo.

Aseguró, se está trabajando en mejoras de la escuela, como en los sanitarios, que las aulas cuenten todas con aires acondicionados, y también en lo que tienen que ver con la pintura, y barda perimetral.

Recordó que la escuela fue construida hace 30 años, y se encuentra sobre cuatro tomas de agua, y una de esas registra una fuga, cuya profundidad es de metro y medio, ello obligó a que los sanitarios se cerraran por cuatro días para los alumnos, pero se les permitió acceder al de los maestros.

También se está trabajando en lo que es la pintura de la escuela.