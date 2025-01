Faltan maestros en la escuela: Convocan a reunión los padres de familia

Ante el caos que priva en la Escuela Secundaria Técnica número 28 "Ingeniero Manuel Garza Caballero" debido, principalmente, a la falta de profesores, se está convocando a una reunión de carácter urgente para el lunes.

Madres y padres de familia, quienes por temor a que tomen represalias con sus hijos solicitaron omitir sus nombres, dijeron al respecto que lo que está pasando es una realidad que no se puede ocultar, así como el hecho de que no contaban con el servicio de energía eléctrica.

Por eso fue que se estuvieron llevando las clases en línea, ya que, a pesar de la situación, y de que en Victoria en la SEP del Estado están enterados, poco se ha hecho o, más bien, casi nada.

Refieren que es la dirección del plantel la que tomó la iniciativa de convocar a una reunión urgente, para mañana lunes a primera hora, para ver qué es lo que se puede hacer para darle solución a la escasez de maestros en varios de los grupos.

De tal manera que no recaiga el peso del pago, como suele ocurrir, en padres y madres de familia, pues según la educación es gratis, específicamente no en Nuevo Progreso, en donde no obstante que como cualquier ciudadano pagan sus respectivos impuestos, eso de nada sirve para la formación escolar de sus hijos.