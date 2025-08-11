Inscripción a 60 y Más es más rápida en N.P.

Nuevo Progreso, Tam.- La inscripción al programa de 60 y Más para mujeres, sigue con las puertas abiertas y a diferencia de la cabecera municipal, en la villa de Nuevo Progreso, el trámite se hace con más celeridad.

Así lo dijo a los medios de comunicación el coordinador de Servidores de la Nación en aquel punto fronterizo, Jorge Reséndez Treviño, quien indicó que hasta este fin de semana, sumaban 80 solicitudes de afiliación.

Reséndez Treviño indicó que las oficinas de los programas federales de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ubican en avenida Río Bravo con calle Tamaulipas, en la colonia Magisterial, dentro de la Casa del Migrante.

Los requisitos son:

Credencial del INE

CURP

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento

Indicó que hasta ahora no hay obstáculo para incorporar a nadie, incluso a quienes viven en la Unión Americana, siempre y cuando cuenten con documentos de domicilio en territorio nacional, "no se le puede negar el derecho a nadie" remarcó.

Si bien a nivel nacional existe la propuesta de limitar el apoyo federal, solo a quienes vivan en territorio nacional, hasta ahora no se ha plasmado en ninguna ley.

Agregó que todas las mujeres de nacionalidad mexicana, de entre 60 y 64 años de edad, tienen hasta el 31 de agosto para apuntarse al programa Mujeres Bienestar en esas oficinas.

Precisó que una vez que concluya el plazo, se abocarán a visitar casa por casa a las personas vulnerables para el censo por la salud, para posteriormente llevar atención médica hasta lo hogares.