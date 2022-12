Refaccionaria cobra al doble

Sucursal de cadena de refaccionarias, no ha querido resolver problema de maestro jubilado.

Agustín Ricario, maestro jubilado, mostró los documentos de cómo en sucursal de Refaccionarias Jomar, le hicieron un doble cargo al comprar una batería automotriz.

La compra de la batería tuvo lugar el 20 de septiembre de este año y pese a que la propia refaccionaria le notificó que se había hecho un doble cargo "por error", ahora no quiere devolver lo cobrado de más.

"Ya fui con el contador de la refaccionaria, hable con el contador general que está en Monterrey, y aunque están conscientes de que se me hizo doble cobro, me dijeron que no tienen la forma de devolver es dinero.

Incluso les dije, ´pues si no puedes regresarme el dinero, dame la batería o el monto en artículos´, pero no quisieron", fustigó el cliente, quien mostró el estado de cuenta del banco Banamex, en el cual se consigna el pago dos veces por el monto de 1 mil 919 pesos con 15 centavos y la terminal donde se hizo el cargo, según el propio documento se ubica en "JOMAR RIO (sic,)", ambos cargos con la referencia JIN 920318BL0.

Igualmente lamentó que no exista en Río Bravo, un módulo de la Profeco para acudir a denunciar el hecho, pues por semanas, nadie ha resuelto su problema.