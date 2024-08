Rehabilita Chevrolet avenida en Fovissste

Llevan a cabo trabajos de limpieza, reforestación e instalación de alumbrado sobre avenida que conduce al fraccionamiento el FOVISSSTE, que, se encontraba bastante endeble.

Sobre estas buenas acciones, fue entrevistada por el reportero, la empresaria y regidora Yesenia Rivera, quien expresó de entrada su convicción de continuar hasta el último día de la administración desempeñando la función que se le comisionó que es en el área de parques y jardines.

“A mí siempre me ha gustado, desde mi niñez, tratar de aportar mi granito de arena en mejorar la imagen de la ciudad, en apoyar y ayudar a la gente, y eso es lo que seguimos haciendo como en la Casa de Ladrillo”.

Expresó su agradecimiento también a la agencia Chevrolet, por la donación de palmas que tienen alrededor de 15 años, cuyo costo fluctúa entre los 12 y hasta los 15 mil pesos.

Fueron sembradas en lo que es parte de la entrada al fraccionamiento sobe la avenida principal, en donde, en lo que es la rotonda, se está acondicionando con la instalación de luminarias.

“La idea es darle, en lo que me queda como regidora, un mes, para tratar de cerrar con broche de oro, que sabemos que como regidora uno no debe de andar ahí, pero como no hay nada que gestionar, mejor solicitamos como ciudadana y empresaria directamente a la iniciativa privada para hacer obras en la ciudad, entonces la gente te apoya”.

Otras de las labores que siguen realizando, es el levantamiento de tierra que se ha quedado en las orillas precisamente, como en esa avenida.