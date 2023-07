Registran intento de feminicidio en bodega comercial de Río Bravo

Nuevos atentados contra jóvenes mujeres se registran en la cabecera municipal, siendo el más reciente la tarde del lunes, cuando una emprendedora sufrió un conato de agresión a machetazos.

Fue la señorita Tamara "N", quien denunció el intento de feminicidio del que fue víctima en bodega de avenida Madero, fraccionamiento Las Torres.

"Pude haber sido víctima de feminicidio, gracias a la clienta que llegó justo en el momento indicado y a su esposo.

Me dio un dolor de cabeza bien feo, siento un dolor de estómago tipo agruras no sé cómo me siento me preocupé mucho", narró la joven empresaria.

"Fue en mi negocio, estaba un tipo con todas las intenciones de machetearme, está el video pero no se le ve la cara, solo se ve donde me apunta con el machete y donde yo lo veo fijamente esperando recibir el machetazo, la clienta llego justo en el momento indicado (se estaba haciendo como si anduviera cortando la hierba) , estaba tanteando si estaba sola o con alguien más, no le tuve miedo en el instante pero sabía que si me paraba él iba a reaccionar.

Aparte se andaba bajando el short y se le miraban sus partes íntimas

Es un hombre delgado, moreno, de short rojo, playera guinda, trae un machete muy grande y un palo de pico", describió la afectada, quien no descartó presentar el vídeo a las autoridades para que se dé con el paradero del agresor.

No es el primer incidente que se da por ese sector, pero sí el primero de intento de feminicidio, sin que haya detenidos en ningún caso.