Reaparece exdirectora de escuela primaria

Luego de que en el mes de mayo desapareciera de la primaria "Benito Juárez" en donde era directora debido a que no dio la cara para rendir cuentas tras cinco años de encabezar esa institución, lo cual era exigido por los padres de familia, reaparece polémica directora, pero ahora en otro plantel.

De acuerdo al vespertino La Tarde, en la edición del pasado 23 de mayo, los jefes de familia fustigaron "el proceder de Anaís Hinojosa Tapia, quien hasta ahora ha venido ejerciendo la dirección, que ha sido no dar la cara, al grado de pedir su cambio a otra escuela y este día de la protesta no se presentó a trabajar, sin esperar su relevo como directora".

Según la nota del pasado mes de mayo "Los jefes de hogar acusaron que ´la cooperativa deja 6,200 pesos por semana´, pero nadie rinde cuentas, pues Anaís Hinojosa Tapia ya no se presentó hoy, pidió cambio por auditoría, no hay comprobantes por 110 mil pesos de cooperativa", remarcaron; por si fuera poco: "Otras madres afirman que previo a la pandemia había 200 mil pesos de cuotas de inscripción, pero la directiva no rindió cuentas desde que asumió como directora, llegaron los calores y no hay para dar mantenimiento a los aires acondicionados", razón por la que nunca volvió a dicho plantel.





Ahora, Hinojosa Tapia reaparece como directora en la Primaria Club de Leones en la colonia Benito Juárez y padres de familia ya prendieron las alarmas, pues temen que haya nuevamente malos manejos.