Vandalizan clínica; captan en cámaras a infractoras

REPORTE

Así lo reportó su representante, doctora Eva Lilia García Cantú, quien preside en México la Fundación Mabel.

"¿Alguien conoce a esta mujer?" mencionó al presentar imágenes de cámara de seguridad de una persona del sexo femenino que lleva tubería de que es la barda del nosocomio.

"Esto sucedió hace un par de horas, es la tercera vez que me dicen que se roba los tubos de la cerca de la Clínica Mabel.

"Por favor necesitamos que nos devuelva esos tubos, La clínica y todos los programas de Fundación Mabel son gratuitos a la comunidad, porqué no nos ayudan a ¿conservar el orden?, la clínica no es parquiadero, ni es atajo para que por en medio de la clínica crucen autos, ¿por qué no respetan?

"En este momento nos encontramos reestructurando los servicios que queremos brindar con mejor atención en la clínica, el programa de becas, la escuela de costura, el banco de alimentos y más".

La representante de la fundación agregó: "reportarémos a las autoridades competentes. Gracias".