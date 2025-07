Falta de recursos frena el avance del ´delfinario´

A estas alturas es de sobra conocido que el principal rescatista de anfibios y mamíferos marinos en el norte del Golfo de México es el ecologista Jesús Elías Ibarra Rodríguez.

Ibarra, oriundo y residente de Río Bravo, preside las acciones de rescatar y proteger a delfines y tortugas endémicas del Golfo, teniendo como base de sus operaciones la playa Bagdad.

Delfinario, proyecto que aún tiene mucho tramo pendiente por concluir.

Si bien el proyecto de cuidado y rescate de las tortugas marinas va adelante sin interrupciones gracias al apoyo comunitario y oficial, el otro que encabeza, el del delfinario, muestra severos retrasos, al grado que ha tenido que parar la obra.

Así lo manifestó ante medios de comunicación, en donde precisó que ha enfrentado grandes dificultades para seguir con el proyecto, en el cual se atendería a delfines enfermos, accidentados o lesionados.

"Tuve la oportunidad de avanzar en la cisterna, que son unas pocetas grandes, que ahora hay que rellenarlas de concreto. Y el delfinario ha causado eco a nivel nacional tan fuerte, que la compañía más importante en el ramo ha mostrado su interés.

Cuando hablo con el dueño, él me manda a llamar y nos aporta toda la información de cómo vamos a tratar a un delfín; él nos mandaría a sus biólogos-veterinarios para capacitarnos"; no obstante, el proyecto aún no se ha retomado por los grandes costos.

Precisó que por la falta de fondos y la inseguridad que se vivió hasta inicios de 2025 se tuvo que parar la obra.

"Nos estuvo apoyando en la pasada administración (municipal), el señor ´Calabazo´; él nos mandó maquinaria para que nos hicieran las pocetas", agregó.

Aclaró que el delfinario, más que lugar de recreo, será un centro de rehabilitación de delfines, ubicado en la zona rural al norponiente, "Trabajaremos con delfines salvajes, los cuales estarían a lo máximo entre tres semanas y un mes para, posteriormente, ser devueltos al mar".

Para concluir, agregó Elías Ibarra que el avance es de entre el 30 y 35 por ciento de la obra.