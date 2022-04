Provocan perros sueltos temor entre los peatones

Una de las colonias donde se suscita esa situación es la Jardín, en la calle Dalia, donde muchos de los residentes dejan a sus mascotas libres en la calle, por lo que las personas que salen a pie de la colonia deben hacer un rodeo a través de otras arterias donde hay menos perros que los puedan agredir.

"Los dueños nada hacen, saben que sus perros son bien bravos y aún así los dejan en la calle, a mi van varias veces que se me echan encima y a mis hijos también, no entiendo porque si quieren tener animalitos no los meten a sus casas y les dan el cuidado que necesitan y al mismo tiempo nosotros tenemos libertad de caminar por donde nos quede más cerca".

Destacó que debido a que los perros son agresivos incluso con los niños, estos últimos corren mayor riesgo, pues con el pánico corren sin ver si viene algún vehículo que pueda atropellarlos.