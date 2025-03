Piden revisión sanitaria: Venden pollo en mal estado

Con el aumento de las temperaturas, productos perecederos mal refrigerados o con inadecuada manipulación entran fácilmente en descomposición.

Esta situación ha propiciado que productos animales desarrollen bacterias y generen olores a putrefacción.

Así lo reportó la consumidora Mirna Clemente, quien expuso a un supermercado ubicado en avenida Madero con calle Colegio Militar, en la zona Centro.

"Quiero alertar a los compradores: el pollo que compré tenía un olor muy desagradable.Les sugiero que revisen cuidadosamente su compra antes de dejar la tienda para evitar problemas. No pude devolver el producto porque perdí el ticket de compra y no me di cuenta del mal olor hasta que llegué a casa y lo lavé; para entonces ya estaba en mal estado", fustigó.

Lo más indignante para la consumidora es que, no obstante el etiquetado del giro comercial y la fecha reciente, no pudo recuperar su dinero.

Estos casos hacen impostergable el inicio de revisiones sanitarias por parte de la Coepris a los diversos establecimientos que expenden carnes, embutidos, lácteo y otros alimentos, con el fin de evitar enfermedades.