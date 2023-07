Preparan las tierras para próximo cultivo

Río Bravo, Tam. - Los productores de la zona norte del estado dieron comienzo a la preparación de las tierras para el siguiente ciclo agrícola Otoño-Invierno 2023-2024, aquellos que ya concluyeron lo que es la recolección de granos y que conforman el distrito de riego 025 bajo río Bravo.

ADVERSIDADES

No obstante las adversidades que han tenido que afrontar ante la falta de apoyo al campo, el hecho es que aún no se ha asignado un precio justo a los granos como el sorgo y el maíz por tonelada, no los ha logrado doblegar.

Mantienen la fe y la esperanza como don Alfredo Cruz o Jesús Ortiz, de que este siguiente ciclo agrícola va a ser el bueno para todos quienes se dedican a cultivar y hacer producir las tierras.