Un martirio los pagos en CFE

Largas filas que empiezan desde las 7:00 horas en instalaciones de la CFE que son un horno por la falta de aire acondicionado son sólo algunos de los inconvenientes que enfrentan sus usuarios.

Desde semanas atrás el servicio que presta la oficina de atención al público de la paraestatal es un dolor de cabeza.

“He venido desde el martes y a las 2:00 cierran la puerta, aunque estén haciendo fila tienen que venir otro día”, dijo la señora Guadalupe, abordada mientras esperaba.

La residente de colonia Paraíso dijo haber acudido por contrato, pero ha tenido que ir varios días y no logra ser atendida.

“No hay baño para usuarios, imagínese los que llegan desde las 7:00; tampoco hay aire acondicionado”, agregó.

“Llegas y la fila hasta afuera, aunque haya gente en fila y sólo los que están” en la ante-sala pasan al llegar las 14:00 horas, “No ponen sillas, nos tienen de pie, no hay aire”, fustigó otra usuaria.

En las gráficas obtenidas se puede apreciar nada más que hay una persona atendiendo en los módulos.

Un maestro que también hacía fila, Ramón Morales, también mostró su inconformidad ante la situación:

“Yo, si a la una no me atienden, me voy”, aseveró, luego de un par de horas esperar.