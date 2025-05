Amplios sectores afectados: Vuelven apagones de fin de semana

Amplios sectores la pasaron sin energía eléctrica este fin de semana; algunos, incluso, hasta el cierre de esta edición aún no contaban con el servicio, lo que genera inconformidad de los usuarios.

Desde el viernes surgieron los primeros reportes de ciudadanos que eran ignorados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En este sentido se expresó la ciudadana Ángela Díaz:

"¿Podría ayudarnos a publicar que desde el día jueves a las 6:00 am no contamos con energía eléctrica en colonia La Paz?, ya se reportó a Comisión y es hora de que aún no nos dan respuesta.

"En mi caso, me afecta en la calle Vicente Guerrero y la Miguel Hidalgo; en días pasados también nos falló la energía miércoles jueves y viernes por la noche, sólo vienen, arreglan y en la noche nos pasa lo mismo, pero desde el jueves ya no ha regresado la luz", fustigó.

Cristal García, residente de colonia Ferrocarril 2, alertó sobre "El voltaje está muy bajo", lo que con variaciones abruptas daña los electrodomésticos que permanentemente están conectados; Nohemí Hernández Hernández, residente la Ferrocarril 3, reportó el mismo problema: "Hay bajo voltaje, sólo prende una foco de la casa".

Otra colonias afectadas por este problema fueron la Agapito Barrera, Miguel Hidalgo y Monterreal.