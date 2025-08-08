Sigue campaña contra la rabia

Se continua haciendo extensiva la invitación a dueños de canes y mininos para que los inmunicen contra la rabia.

Disponen en módulo antirrábico canino en Centro de Salud Río Bravo de un promedio de 100 dosis para igual número de animales, informa Héctor Leal Victerio, responsable de atención.

Dijo que, además de que se cuenta con unas 100 dosis del fármaco, también se les hace entrega, de manera gratuita, de un certificado en el que consta que la mascota fue vacunada, avalado por la SSA.

Para quienes cuentan, sobre todo con perros bravos, se les recuerda que pueden llamar al teléfono 8994-94-99-03 para agendar una cita de lunes a viernes, a partir de las 8:30 y hasta las 14:30 horas.

Es importante recordar que la rabia es una enfermedad viral grave que afecta el sistema nervioso central de los mamíferos, incluyendo a los humanos, y que es causada por un virus que se propaga a través de la saliva de animales infectados, generalmente por mordeduras o arañazos.

Una vez que aparecen los síntomas, la rabia es casi siempre fatal.