Prende basura y arrasa puesto de comida en fraccionamiento Azteca

Imprudencia de un infractor que prendió fuego a un lote baldío para quemar basura, terminó con un modesto puesto de comida la tarde-noche del martes en el fraccionamiento Azteca.

Los hechos se registraron en la calle Cuauhtémoc, de ese asentamiento popular, cuando una persona no identificada creyó que era buena idea quemara la basura de un vertedero clandestino.

Las llamas se extendieron y consumieron una endeble estructura de madera y lámina, en donde un comerciante informal se gana la vida, dejándolo prácticamente en la calle.

No obstante que los vecinos reportaron el hecho a Bomberos, los heroicos elementos lograron suprimir el fuego para que no siguiera avanzando, pero no pudieron salvar la edificación de madera y lámina.