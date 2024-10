Alertan de fraude con escrituras del Insus en Río Bravo

Río Bravo, Tam.- Nueva modalidad de fraude, ahora con escrituras del Instituto Nacional para el Suelo Sustentable (Insus) es la que ponen en práctica estafadores que buscan pingües ganancias a costa de embaucar a los tramitantes de estos certificados de propiedad.

Yolanda Martínez comentó que supuesto personal de Insus se comunicó con ella, "Que para liberación de la escritura de terreno; traen nombre, número de casa, número de teléfono", dijo en tono de sorpresa.

"Yo tengo unas escrituras que me van a liberar ya tienen rato, inclusive iba a hablar para ir" a concretar el trámite. El estafador llama a nombre "Del licenciado Miguel Ángel Hernández, que las escrituras iban a llegar a la casa, que no me podían hablar de la oficina de Nancy (responsable de Insus en Río Bravo), que le habían encargado que me llamara, que las escrituras iban a llegar por DHL", y me dijo: "Ahorita hay un problema, ¿le pagaron con efectivo o con cheque?" preguntó a la potencial víctima, para después confirmarle: "La licenciada Nancy pagó con cheque".

Después "Me habla una mujer y me dice ´deme número de guía, hay un problema y pagaron con cheque y tiene que ser con efectivo´; hablaba conmigo y supuestamente le preguntaba a Nancy".

Y seguía el timador al teléfono "El cheque aquí lo lleva y tiene que darnos el dinero porque sino va a tardar seis meses y va a tener que pagar otra vez", según el sujeto.

"Ya me había dicho, ´¿puede conseguirlo? de perdido 20 mil pesos´; te dan santo y seña, quién sabe cuánta gente vayan a embaucar; yo lo digo para que no se dejen sorprender.

"El número del que intentaron estafarme es el 528-996-74-56, a las16:54 habló, hora en que Insus ya cerró sus puertas", lo que disparó las sospechas.

Reveló también que el timador "Habla en español, pero no tiene acento mexicano", más bien caribeño y también intentaron el timo desde el número 564-401-59-43.