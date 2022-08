Piden retirar líneas eléctricas

HECHOS

El incidente se dio en calle Edilio Hinojosa entre Galeana y Morelos del fraccionamiento Río Bravo, punto que fue acordonado por elemento de Protección Civil, debido a cables energizados en el lugar.

No obstante que se dio parte a la CFE para el retiro de las líneas de conducción que yacen en el suelo, hasta la mañana del mismo día, la paraestatal aún no enviaba a electricistas para suprimir la amenaza.

"Y el cable sigue igual, ya se volaron las cintas que disque avisaban que no pasaran...¡ah! pues claro, si ya no se vieron porque apagamos nuestra luz"

Perla Rivera, residente del lugar, dijo a modo de queja: "y el cable sigue igual, ya se volaron las cintas que disque avisaban que no pasaran...¡ah! pues claro, si ya no se vieron porque apagamos nuestra luz, no tardan los de Almacenes Ibarra, tráiler de materiales para construcción, los micros y ya casi hasta camionetas en llevarse el cable y adiós luz", precisó.

Hasta ahora, se desconoce la identidad del infractor que retiró las cintas amarillas que delimitaban la zona de riesgo.

Protección Civil acordonó zona de riesgo en calle Edilio Hinojosa.