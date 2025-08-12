Capturan a tres hombres armados

Peliculezca persecución terminó con la captura de tres hombres armados, luego de que la camioneta en la que pretendían darse a la fuga perdiera el control, y terminara volcada en un canal.

Los hechos fueron confirmados por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, en cuyo reporte oficial se dio a conocer sobre la ubicación de una camioneta Chevrolet Tahoe, y detención de tres delincuentes.

En el lugar, las fuerzas del orden aseguraron, además de los 3 masculinos, equipo táctico y armas de fuego, como parte de las evidencias e investigaciones, en tanto que, en otra acción vinculada en el ejido El Rosario, localizaron una camioneta Jeep Gladiator, la cual tenía reporte de robo en el extranjero.

Tanto los detenidos como lo asegurado, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.