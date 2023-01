Atacan perros bravos

En uno de esos ataques que se dio fue rescatado un animal por la directora de la escuela ´José Ma. Morelos´, pero lamentablemente la mascota no sobrevivió para recibir atención médica veterinaria.

"Este perrito fue atacado por un perro grande; el perro atacante iba acompañado por su dueño, quien no pudo quitárselo y al final lo dejó abandonado, se buscó asistencia médica por parte de la directora de la escuela ubicada en colonia Popular, pero lamentablemente el perrito falleció; se busca a sus dueños para entregar su cuerpo, y de no aparecer se enterrará en los jardines del plantel", manifestó una de las testigos del ataque.

"Mi perro de raza pequeña salió por un momento a la calle y no nos dimos cuenta; cuando salí a buscarlo otro perro me lo había matado. Me temo qué va a pasar si el perro asesino llega a encontrarse con un niño pequeño", dijo María Teresa Olvera.