Quedan fuera por saturación en registro de Pensión del Bienestar en Río Bravo

Río Bravo, Tam. – Un número considerable de adultos mayores de 65 años y personas rezagadas no lograron registrarse en el último día para acceder al programa de Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor.

Selene López Sánchez, coordinadora de programas federales en el municipio, declaró la mañana de este sábado que se hizo todo lo posible para que nadie quedara fuera. Sin embargo, lamentó que no fuera suficiente, pues cientos de personas acudieron para tratar de inscribirse.

"Nosotros, con tal de ayudarlos lo más posible, incluso en el último día los estuvimos atendiendo, aunque no coincidieran con las letras del abecedario, pero eran demasiados. También estuvimos inscribiendo en lugares fijos, como el asilo, y atendiendo principalmente a personas discapacitadas para que no quedaran fuera", comentó.

López Sánchez explicó que la "cultura mexicana" de dejar todo para el último momento contribuyó a que muchos no acudieran en tiempo y forma, lo que generó el problema de saturación.

"Les explicamos que, al haber pasado el horario establecido a nivel central, el sistema no permite más incorporaciones. Por el momento no nos han informado si se extenderá el plazo. Vamos a esperar, y si no, será hasta dentro de unos dos meses", concluyó.