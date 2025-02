Temen vecinos a perro pitbull

Vecinos de colonia Benito Juárez reportan agresiones de peligroso can en las inmediaciones de plantel escolar, lo que hace aún más grave el hecho de que estas mascotas, que se caracterizan por su agresividad, deambulen libremente por ese sector.

Se trata de un perro pitbull, el cual ha atacado y tenido intentos de agredir a transeúntes, sin que sus dueños se hagan responsables de las curaciones de las víctimas.

Héctor Alanís Flores, residente de la zona, comentó sobre esta problemática: “Es muy peligroso ese tipo de perros, pero los animales no tienen la culpa, es su instinto; la culpa es de los dueños, que deben tenerlos encerrados con reja y no traerlos sueltos. Ahí andan en la calle ‘fantocheando’ con una cadena y peligrando que se les suelte o muerda a alguna persona, niños o mujeres que transitan solas, sobre todo”.

Yadira Torres, quien vive en este sector expresó: “Esa maña tienen los dueños de no salir cuando los perros andan ladrando; cuando pasa la gente hasta algunos salen a corretear a la gente, querer morder. Por mi colonia hay perros que son bravos; si saben que son bravos, ¿por qué no los encierran o, de perdido, cierran el portón para que no se salgan? Sean conscientes: si van a tener animales cuídelos y háganse responsables”, sentenció.