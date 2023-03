Reconocen veinte años de trayectoria del payaso Bolín

Por su parte, Raúl Parra González en su personaje de Bolín quien ha destacado a nivel nacional como internacional, en congresos de payasos comentó: "Me siento muy agradecido por este reconocimiento que me hacen mis compañeros, sinceramente no me lo esperaba. El ser payaso es una profesión, en donde día a día debemos prepararnos para hacer una mejor actuación, así como aprender diferentes artes escénicas, expresión corporal, cultura, teatro, dicción, música, canto y muchas cosas más, pues es esto lo que hace que un verdadero payaso sea reconocido y que constantemente se esté innovando".

Asimismo, recibió emotivas palabras de grandes payasos como ´Huevolín´ quien aconsejó nunca dejar de ser payasos e innovar cada día, pues es esa la clave de seguir vigentes, pues él ya lleva 65 años de serlo.