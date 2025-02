En la ´Escuela Niños Héroes´: Suma primaria 3 días sin clases

Padres de familia de la "Primaria Niños Héroes", de colonia Monterreal, reportaron este viernes la suspensión de clases por tercer día consecutivo debido a una falla en el servicio eléctrico, dejando en una encrucijada a jefes de hogar que trabajan y que la jornada educativa representa la oportunidad para dejar a sus hijos en un lugar seguro.

Fue una madre de familia, de nombre Daniela, quien puso en alerta de esta situación a este medio informativo, pues explicó que no hay una buena comunicación entre las autoridades del plantel y los papás.

"En la primaria Niños Héroes, de la Monterreal, no hay luz desde el miércoles y sin clases; no nos han informado más ni hay comunicación. Hay padres que tenemos que salir a trabajar temprano y mandamos en transporte a los niños y estamos con el pendiente porque no nos informan con tiempo hasta las 7 y feria de la mañana, cuando el transporte ya pasó por ellos.

No hay buena comunicación con la directora, queremos saber si van a solucionar el problema de la luz o no. En los grupos de WhatsApp no avisan porque la directora (Claudia Iveth Samaniego) no informa nada", fustigó, mientras que dicho plantel permanece cerrado en ambos turnos por la afectación eléctrica, de la cual la empresa CFE no ha dado respuesta hasta la fecha.

De noche el plantel queda completamente en penumbras, lo que facilita que cualquier intruso pueda incursionar a causar desmanes o robar el patrimonio escolar que tanto ha costado a los jefes de hogar a través de sus cuotas de inscripción.

Lo cierto es que con el arribo del fin de semana no hay certeza de que esta situación se resuelva para el reinicio de clases el próximo lunes 17 de febrero.