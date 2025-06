Diabéticos en el olvido

Desde hace poco más de dos meses se sigue presentando desabasto de medicamento de insulina y para personas hipertensas en la Clínica número 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como algunas irregularidades en el área de farmacia.

Afiliados con padecimientos crónicos, como don Jesús, Ernesto, María e Inés, manifestaron que cada que tienen que ir por el medicamento mensual es un verdadero dolor de cabeza, pues les dicen que ya se acabó y, por si fuera poco, cuando les recetan es para otro tipo enfermedades, aunque venga apuntado en la receta.

Si no revisan el medicamento antes de retirarse del área de farmacia, no se dan cuenta que no lo surtieron y, al regresar a reclamar, les aseguran que sí lo hicieron, sobre todo cuando es caro.

Agregaron que la dirección del Seguro Social debería poner más atención a este tipo de situaciones que están pasando y llevar un mejor control en el área de farmacia, pues en más de una ocasión han escuchado que "si por la ventana les dicen que no hay tal o cual medicamento, hay otras maneras de conseguirlo ahí mismo".

Es más, cuentan que al enterar de esta situación al personal que consideran que debe hacer algo al respecto, lo primero que les preguntan es que si a ellos les consta, en tono molesto.