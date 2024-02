Entregan órdenes de pago de becas

"Se les recomienda que acudan temprano, porque si les falta algún documento deben regresar el mismo día, de lo contrario, pierden la cita, y se les tiene que volver a agendar, y eso sería hasta después del mes de las elecciones". Alexander Alan Bolaños, jefe regional

Llevan a cabo la entrega de órdenes de pago, mediante el sistema de citas, a estudiantes de escuelas de nivel básico que comprenden desde preescolar, primaria, y secundaria.

Es en lo que son las oficinas del Programa Federal "Becas para el Bienestar Benito Juárez", en donde se está haciendo la entrega de las órdenes de pago, explicaron al reportero personal encabezado por el jefe regional, Alexander Alan Bolaños.

La cantidad de beneficiados la determinan desde la Ciudad de México, y les llega la información a los becarios mediante el correo, y cuando se les diga la hora, y la fecha, tienen que acudir puntuales.

Aseguró que se les está entregando un monto equivalente a seis meses, correspondiente a tres bimestres, además de que, por ser de nuevo ingreso, se les incorpora al programa y se les registra, y se van con los 6 meses de pago por la veda electoral, aparte de que ya dejan documentación para las siguientes entregas.

Con la orden de pago, acuden a la sucursal del Banco el Bienestar, en donde pueden cobrar con un cheque, siendo el horario de atención en las oficinas de las 9:00 a las 17:00 horas, de acuerdo a las citas.

"Se les recomienda que acudan temprano, porque si les falta algún documento deben regresar el mismo día, de lo contrario, pierden la cita, y se les tiene que volver a agendar, y eso sería hasta después del mes de las elecciones".

Es de suma importancia que cumplan con todos y cada uno de los requisitos, puesto que, si no es así, no se les va a incluir en el programa, no se les va a poder normalizar su incorporación.

Tienen hasta el 29 del presente mes, para que estén muy atentos al llamado, y para ello, deben mantenerse al pendiente en las redes sociales, en la página oficial del buscador de Becas Benito Juárez, pues, con la CURP, van a saber si tienen una cita, o en sus correos que ellos proporcionaron.

Deben acudir puntuales, llevando todos los requisitos a las oficinas ubicadas en Mercado Ejidal.