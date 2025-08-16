Omite alto y propicia un fuerte accidente

Unidad de empresa refresquera provocó choque la mañana de este viernes en el cruce de avenida Madero y calle Galeana.

El accidente se suscitó alrededor de las 8:00 horas en el primer cuadro de la ciudad.

Al sitio acudieron elementos y peritos de Tránsito local para ejercer competencia en este hecho.

La unidad del responsable, es un Nissan March, color blanco con rojo, placas de Tamaulipas.

Este vehículo circulaba por Galeana de sur a norte, pero al llegar al cruce con Madero omite el alto y provoca una colisión.

Cómo afectado aparece Iván "N" conductor de una camioneta Chevrolet Equinox, color gris sin placas.

El afectado transitaba de oriente a poniente, cuando fue impactado en el costado derecho.

Las autoridades viales, tomaron conocimiento de los hechos y deslindaron responsabilidades.



