Quiere municipio dirigir la Comapa

En sesión de Cabildo que tuvo lugar la tarde del miércoles, regidores y síndicos avalaron enviar oficio a Gobierno del Estado para solicitar transferencia de Comapa.

Las deliberaciones iniciaron pasadas las 16:00 horas, en donde la mesa de ediles abordó diversos temas.

El más trascendente de ellos, fue el el de "Propuesta y en su caso Aprobación del Proyecto de solicitud de Transferencia de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo".

El proyecto fue respaldado por los ediles integrantes de este ayuntamiento 2024-2027.

Actualmente el gerente de Comapa Río Bravo, es Edgar Abdiel Peña Serna, de concretarse este prevención la actual administración buscaría colocar a otro titular.

Solo resta conocer la contestación de la administración estatal, y sobre cómo cubriría los pasivos que arrastra la paraestatal desde décadas atrás.