CFE sin climas

Pese a que el inicio de esta semana se dio con sensaciones térmicas aún más cálidas por la intensificación del verano, en importante oficina pública del Gobierno Federal, optaron no apagar el clima artificial.

Se trata de las oficinas administrativas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),las cuales se ubican en calle Libertad, esquina con calle Abasolo en el fraccionamiento Río Bravo.

Esas instalaciones, en donde se brinda atención al público por el personal de lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 horas y durante el resto de la tarde, como parte de la noche y fin de semana se atiende vía los cajeros automáticos.

La tarde del lunes, usuarios del servicio, sobre todo quienes acuden después de la hora en que personal deja de laborar y solo quedan habilitados los CFEmáticos, detectaron que al interior de las oficinas, el calor se sentían exponencialmente más alto.

"Fuimos a pagar la luz, y notamos que estaban apagados los aires acondicionados, lo bueno que no había fila a esa hora, fue después de las cinco de la tarde que fuimos a pagar el recibo.