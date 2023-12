Esperan en junio el pago de apoyo

Personas con limitaciones físicas o psico-motrices que se anotaron al programa de Pensión para Personas con Discapacidad en el mes de junio, no tienen respuesta de parte de Bienestar federal.

Fue la madre de familia Guadalupe Garza, residente de colonia Manuel Ramírez, quien expuso que desde el mes de junio se apuntó al programa federal, pero ya en los últimos días de este 2023, no ha recibido noticias de su ingreso.

Cabe señalar que el programa en sus reglas originales, solo permite el ingreso de beneficiarios hasta los 29 años, pero este 2023 se podría en marcha un programa conjunto con el Gobierno Federal para incluir a los mayores de esa edad, no obstante, hasta la fecha no reciben noticias.

"No me han llamado" dijo Garza, quien se cuestionó porqué "todavía no llegan las tarjetas" y hasta ahora, el Centro Integrador para el Desarrollo, tampoco les ha dado una fecha, ni informado si ingresaron o no al pago de este subsidio bipartita.

Los afectados, temen que inicie la veda electoral el 1 de marzo próximo y el pago les llegue pasado el proceso electoral que culmina el 1 de junio.

Guadalupe Garza, residente de colonia Manuel Ramírez.