Pide una revisión sanitaria a negocio de comida china

Río Bravo, Tam.- Clientes de establecimiento de comida china en plaza comercial paseo Río Bravo, pidieron revisión sanitaria al establecimiento, tras aparecer gusanos entre los platillos despachados.

Se trata del giro ubicado al interior de Paseo Río Bravo en avenida Madero, entre calles Cuauhtémoc y Canal Rodhe, colonia La Paz.

Fue la joven ama de casa Tania Aldaba, quien dio a conocer la presunta insalubridad con que despachan arroz y/o tallarines con diversos guisos.

"Qué asco, jamás vuelvo a ir", espetó y agregó: "era la mitad de un gusano y todos los checamos, no sé si ya me había comido la mitad pero en serio, ¡qué asco! jamás vuelvo a pisar ese lugar, ni me gusta quemar ni reclamar pero ¡qué asco!", remarcó.

La joven Nayeli "N", comentó al respecto:

"Yo igual antier compre ahí en Mi Tiendita y me salieron animalitos negros así como cuando el arroz ya está caducado y se quedó todo (el platillo), solo que no quise bajarme a decirles, me dio más pena a mi decirles, y mi niña se me puso mala en la noche y eso que casi ni comió mucho".

Por su parte Ney Vázquez externó "van varias veces que queman esa comida china la vez pasada encontraron un curita con sangre".

Resulta extraño que las autoridades sanitarias a través de sus inspectores, no estén al tanto de estas situaciones.