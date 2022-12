Analizan medir agua para riego

Río Bravo, Tam.- Para quienes pudieran no hacer buen uso del agua para riego, no representa buena noticia la posibilidad de que la Comisión Estatal de Aguas de Tamaulipas (CEAT) llegue a instalar medidores a los concesionarios del preciado líquido, con la intención de combatir el robo considerando que en la actualidad persisten usuarios que al no haber control real alguno extraen más de lo establecido previamente.