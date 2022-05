Maltratan animales

"¿Ustedes serían capaces de hacerles daño?, ¿los matarían sólo porque no los quieren? Me llegó un reporte, no sé cómo consiguió mi número la persona, pero le dijeron que se acercará a mí, que yo podría ayudarla".

"Me dijo que había una señora y un señor matando a unos perritos recién nacidos, inmediatamente le llame a conocidos, aún no puedo resolver nada y la impotencia me tiene estresada y desesperada, muy enojada, personas así no deberían existir".

Así mismo hizo un llamado para que las autoridades locales para que implementen leyes de protección animal y se apliquen sanciones a quienes cometan delitos en contra de los animales, incluyendo la cruza con fines de venta.