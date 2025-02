Piden ser conscientes ante temperaturas extremas: Dan clases a 4º bajo cero

A pesar de las temperaturas extremas que durante los últimos días han azotado la región con sensaciones de hasta cuatro grados bajo cero, el CBTIS 73 de Río Bravo ha decidido no suspender las clases, lo que ha generado malestar entre alumnos y padres de familia.

De acuerdo a padres, lo más extremo es que a las alumnas que no cuentan con uniforme de frío se les exige acudir a clases con falda, cuando la temperatura es de tres grados hacia arriba, lo que ha sido considerado como una medida injusta y poco práctica.

"Es inaceptable que se les exija asistir a clases en esas condiciones", expresó una madre de familia, quien dijo llamarse Margarita. " No todos compramos el uniforme de frío porque es caro y son muy pocas las veces que lo utilizan".

Los padres de familia también han expresado su preocupación por la salud y bienestar de sus hijos, "Es responsabilidad de la institución garantizar un entorno seguro y saludable para nuestros hijos; no les pedimos que les permitan faltar, sólo que los dejen ir con ropa abrigadora".

La preocupación de los padres incrementa debido a que algunas aulas no cuentan con calefacción, por lo que guardan el frío de días anteriores, lo que deriva en enfermedades respiratorias por las cuales los alumnos se ven obligados a faltar por varios días.

"Estoy de acuerdo en que ya no son niños pequeños, pero el frío ha sido extremo; yo he preferido que mi hija no vaya a clases a que se enferme por estar tan expuesta al frío", dijo otra madre de familia de nombre Dolores.