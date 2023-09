Expone maestra rural logros y necesidades

Mientras otros docentes en paro esperan hasta hoy miércoles 20 de septiembre, algunos otros maestros no han cesado de trabajar, si bien no pudieron hacerlo en el aula la gran mayoría afiliada al SNTE, otros continuaron poniendo su mejor esfuerzo, aunque sea en otros menesteres en sus escuelas.

Tal es el caso de la maestra Miroslava, del ejido Portes Gil, quien reflexionó sobre el esfuerzo que ella en conjunto con padres de familia han realizado: "Aún recuerdo el primer día que llegué a la escuela, estaba muy abrumada y un tanto asustada, ya que sinceramente no creí que el Jardín de Niños estuviera en esas condiciones; el primer mes por poco me caía una víbora en la cabeza.

Era mi primer año, no sabía cómo ser una maestra rural, eso no me lo enseñaron en la universidad, pero con la ayuda de las madres de familia fui aprendiendo; estoy nostálgica ya que en este año vi una mejora increíble para el kínder. Ha sido un trabajo de la mano con ustedes, padres de familia y comunidad", disertó.

Y agregó: "Nada es a beneficio propio y quienes han tenido la oportunidad de conocerme de cerca se han dado cuenta que literal regalo lo poco o mucho que tengo.

Por eso, los invito a formar parte de este bonito proyecto; como meta tenemos la iniciativa de construir una pequeña bodega, ya que el salón es muy pequeño. Debo recalcar que este año me llegaron muchos niños".

La educadora reiteró que quien guste unirse a este proyecto a beneficio de las futuras generaciones de la propia comunidad o cercanas a la misma, contactarla ahora que este miércoles se retoman las clases en el plantel.