Madres de familia urgen apoyo a la policía: Piden detención de acosador

Madres de familia del fraccionamiento Azteca piden el apoyo de las autoridades de la Guardia Estatal con el fin de capturar a enajenado y violento hombre que busca acceder a las casas, exclusivamente cuando sabe que sólo se encuentran mujeres y/o niños.

Se trata de un allanador al que apodan "El Gato", quien no conforme con intentar incursionar en la casa-habitación, agredió a uno de los integrantes de la familia, indicó la señora María de Jesús Medina Sánchez.

El incidente, en el que hubo sangre, tuvo registro la tarde del martes en la calle Anáhuac de ese populoso sector, el más poblado de la ciudad.

"Se metió y aventó todo lo que tenia en la barda de atrás y rompió el portón", dijo la madre de familia, pero no paró ahí: "Lo único cierto es que aventó vidrios y por cubrir a los niños me cortó". Medina Sánchez siguió narrando cómo tuvo que defender a sus nietos y a su nuera: "No tengo por qué soportar ese tipo de personas drogadictas y exponer a los niños, que según que porque no hace nada", fustigó la aguerrida jefa de hogar.

Detrás de la vivienda quedó en evidencia cómo el intruso se metió y agredió a la mujer, sin ser capturado, quedando impune esta agresión a la indefensa dama.