Triunfan atletas de CrossFit en justa regional

Jóvenes deportistas de este municipio, se subieron al podio en competencia regional en la disciplina de Cross Fit este fin de semana, poniendo en alto el nombre de Río Bravo.

Estos campeones se midieron ante otros talentosos deportistas tanto nacionales como de la Unión Americana, pues a la justa deportiva se dieron cita participantes de:

- Valle de Texas

- Ciudad Victoria

- Reynosa

- Río Bravo

- Valle Hermoso

- Matamoros

Atletas de equipo "CRB Río Bravo" destacaron en competencia de Crossfit "Clásico del Valle" en Matamoros, Tamaulipas, evento en el que se alzaron con el primer y tercer lugares.

- El Primer Lugar, fue en la Categoría Novice Masculino:

Erick Mata y Max Puente (RB Team)

- El Tercer Lugar, fue en la Categoría Novice Femenino

Alejandra Bernal y Evelyn Gómez (Barbellas)

La competencia se llevó a cabo los días 8 y 9 de agosto en la Villa Olímpica del CARET y en Crossfit 180xFitCenter.