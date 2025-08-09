Reportan primer caso de insolación

Vecinos de colonia Miguel Hidalgo, reportaron la tarde del jueves, un presunto caso de insolación.

Fue a las 18:12 horas que se dio aviso por residentes de ese sector al nor-poniente de la ciudad, que un joven yacía en la vía pública.

El joven de quien solo se creía estaba borracho, fue reportado a los servicios de emergencia.

La víctima de insolación, se ubicaba en Ignacio Zaragoza 257 de la colonia Miguel Hidalgo y responde al nombre de Víctor Azbel Ramírez Palomo.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos, para atenderlo y estabilizarlo.

Tras brindarle atención, Víctor Azbel fue trasladado a su domicilio.