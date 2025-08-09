Reportan primer caso de insolación

Reportan primer caso de insolaciónLa víctima se ubicaba en la calle Ignacio Zaragoza 257 de la colonia Miguel Hidalgo
Vecinos de colonia Miguel Hidalgo, reportaron la tarde del jueves, un presunto caso de insolación.
Fue a las 18:12 horas que se dio aviso por residentes de ese sector al nor-poniente de la ciudad, que un joven yacía en la vía pública.
El joven de quien solo se creía estaba borracho, fue reportado a los servicios de emergencia.
La víctima de insolación, se ubicaba en Ignacio Zaragoza 257 de la colonia Miguel Hidalgo y responde al nombre de Víctor Azbel Ramírez Palomo.
Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos, para atenderlo y estabilizarlo.
Tras brindarle atención, Víctor Azbel fue trasladado a su domicilio.
